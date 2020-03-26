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Налоговый комитет Рады поддержал "антиколомойский" законопроект

Налоговый комитет Рады поддержал "антиколомойский" законопроект

Правительственный законопроект №3260 “О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” поддержан Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк в FACEBOOK.

“Да, закон о банках поддержан комитетом”, – написал он, добавив, что “путь в зал парламента для закона открыт”.

Напомним, правительственный законопроект сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возврате несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

Законопроект №3260 предусматривает:

  • совершенствование регулирования деятельности банков, в частности путем предоставления Национальному банку необходимых инструментов влияния в этой сфере;
  • определение особенностей судебного производства по делам относительно обжалования решений Национального банка об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, решений Фонда о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и любых других решений, принятых в его исполнение, а также решений о назначении уполномоченных лиц Фонда, делегировании им полномочий, решений КМУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, решений Министерства финансов, принятых в исполнение таких решений Кабмина;
  • установление четких законодательных предписаний о невозможности остановки или прекращения начатых на основании таких решений процедур;
  • совершенствование регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскания ущерба) со связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка был нанесен ущерб (причинен вред), расширение и совершенствование механизмов участия государства в выведении банка с рынка.

Принятие этого закона, а также о рынке земли – условия для получения Украиной транша МВФ.

Справка Finance.ua:

  • 24 марта Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный “антиколомойский” законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
  • Депутаты Александр Дубинский, Игорь Палица и Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировали в Верховной Раде законопроекты, альтернативные правительственному законопроекта №3260, который запрещает возвращать выведенные с рынка банки бывшим владельцам.
По материалам Finance.UA
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