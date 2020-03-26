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Apple Watch Series 6 получат Touch ID, отслеживание сна и поддержку Wi-Fi 6 (фото, видео)

Apple Watch Series 6 получат Touch ID, отслеживание сна и поддержку Wi-Fi 6 (фото, видео)

Согласно израильскому веб-сайту The Verifier, «надёжные информаторы» утверждают, что дактилоскопический датчик Touch ID станет частью будущих часов Apple Watch наряду с другими важными новшествами. Довольно странно слышать о том, что Touch ID появится в будущем устройстве Apple, но по слухам, компания сохранит поддержку технологии и в будущих iPhone 9 и iPhone 9 Plus.

Не сообщается, как Touch ID будет реализована в Apple Watch Series 6, но логичным было бы решение с подэкранным сканером. Сейчас наручные часы Apple можно разблокировать с помощью PIN-кода или через подключённый iPhone. Таким образом, поддержка Touch ID в Apple Watch Series 6 должна устранить необходимость в вводе ПИН-кода, что значительно упростит разблокировку устройства.


Фото: 3dnews.ru

Другие функции Apple Watch Series 6, как сообщается, будут включать расширенную поддержку сетей LTE (в соответствующей версии), более ёмкую батарею, а также поддержку Wi-Fi 6. Считается, что функциональные новшества будут касаться отслеживания сна и появления датчика кислорода в крови (пульсоксиметра). Дело в том, что снижение уровня кислорода в крови ниже определённого порога может привести к ухудшению работы сердца и мозга — часы будут сообщать владельцу, когда соответствующие показатели будут достигать опасного уровня.

The Verifier также сообщает, что watchOS 7 будет совместима с Apple Watch Series 3 и более поздними версиями часов, то есть компания откажется от поддержки Apple Watch Series 2. Apple Watch Series 6, как ожидается, будут представлены вместе с iPhone 12 в сентябре.

По материалам 3dnews.ru
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