Цены на нефть упали до минимума с 2002 года

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Цены на нефть резко снижаются в понедельник, 30 марта, на фоне растущих опасений, что пандемия коронавируса подрывает спрос, а ценовая война между Россией и Саудовской Аравией угрожает рынку сильным профицитом.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали до 22,70 доллара, самого низкого уровня с ноября 2002 года. Фьючерсы на нефть марки WTI подешевели до 19,92 долларов, возле 18-летнего минимума, достигнутого ранее в этом месяце.
“Центробанки смягчают денежно-кредитную политику, а правительства предлагают пакеты стимулов, но это только меры поддержки, а не радикальное лечение”, – говорит аналитик Rakuten Securities Сатору Ёсида.
По его словам, пока не будет признаков окончания пандемии, цены на нефть будут оставаться под давлением и могут опуститься ниже 20 долларов за баррель. При этом он считает, что следующий уровень поддержки для WTI может находиться около 17 долларов – последний раз цены опускались так низко в 2001 году.
Представитель министерства энергетики Саудовской Аравии сообщил в пятницу, что между министрами энергетики Саудовской Аравии и России не было никаких контактов ни по поводу увеличения числа стран ОПЕК+, ни для обсуждения совместного соглашения для стабилизации нефтяных рынков.
По прогнозам аналитиков, учитывая, что мировой спрос сейчас упадет на 15-20 млн баррелей в день, что на 20% меньше, чем в прошлом году, потребуется масштабное сокращение производства не только для Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
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