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Стоимость сделок M&A (слияния и поглощения) с участием иностранных инвесторов превышает показатели в 2019 году

Стоимость сделок M&A (слияния и поглощения) с участием иностранных инвесторов превышает показатели в 2019 году

В 2019 году объем сделок по слиянию и поглощению (M&A) увеличился на 29% до $2,35 млрд впервые за последние три года, при этом стоимость инвестиций иностранных компаний превысила аналогичный показатель внутренних сделок.

Об этом говорится в отчете KPMG

Сделки M&A с участием международного капитала. Крупнейшей по стоимости сделкой за год на сегодняшний день стало приобретение азербайджанской компанией Bakcell компании Vodafone Украины за $734 млн. Эта сделка заняла 25 место среди крупнейших сделок в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.

Другие значительные сделки с участием иностранных инвесторов были заключены в таких ключевых отраслях Украины:

  • Инновации и технологии – приобретение AlFactory компанией SnapInc. за $166 млн.
  • Фармацевтический сектор – приобретение ООО «Биофарма» компанией STADA Arzneimittel AG за $70 млн.
  • Сельское хозяйство и связанная с ним инфраструктура – приобретение компанией SALIC оставшихся 66% капитала United Farmers Group за $56 млн и приобретение в Orexim Group 75% капитала зернового терминала Николаевского морского порта и ООО «Южная стивидоринг компани» за $39 млн. корпорацией POSCO Daewoo Corporation, а Syngenta приобрели Cropio Group, агротехнический бизнес Ag-Tech, за $33 миллиона.

Внутренние сделки M&A

Объем внутренних сделок M&A составил $945 млн, что на 17% ниже по сравнению с предыдущим годом в основном за счет 40% падения средней стоимости сделки в $29 млн, а не из-за сокращения внутренней активности.

Самые значительные внутренние сделки были сконцентрированы в таких областях, важных для национальной экономики:

  • Энергетика – ДТЭК приобрел Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго за $250 млн у VS Energy.
  • Недвижимость и строительство – UFuture приобрели Ocean Plaza за $117 млн.
  • Транспорт и инфраструктура – агрохолдинг Kernel приобрел компанию «РТК-Украина», за $65 млн.
  • Банковский сектор – покупка IdeaBank компанией DragonCapital за $59 млн.
По материалам Finance.UA
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