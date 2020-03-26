Стоимость сделок M&A (слияния и поглощения) с участием иностранных инвесторов превышает показатели в 2019 году

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В 2019 году объем сделок по слиянию и поглощению (M&A) увеличился на 29% до $2,35 млрд впервые за последние три года, при этом стоимость инвестиций иностранных компаний превысила аналогичный показатель внутренних сделок.
Об этом говорится в отчете KPMG
Сделки M&A с участием международного капитала. Крупнейшей по стоимости сделкой за год на сегодняшний день стало приобретение азербайджанской компанией Bakcell компании Vodafone Украины за $734 млн. Эта сделка заняла 25 место среди крупнейших сделок в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.
Другие значительные сделки с участием иностранных инвесторов были заключены в таких ключевых отраслях Украины:
Внутренние сделки M&A
Объем внутренних сделок M&A составил $945 млн, что на 17% ниже по сравнению с предыдущим годом в основном за счет 40% падения средней стоимости сделки в $29 млн, а не из-за сокращения внутренней активности.
Самые значительные внутренние сделки были сконцентрированы в таких областях, важных для национальной экономики:
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