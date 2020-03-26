У Зеленского заявили, что власти не рассматривают вариант дефолта в Украине

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Украинские власти сегодня не рассматривают вариант дефолта, надеются, что народные депутаты на внеочередном заседании проголосуют нужные законодательные инициативы.
Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
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“Для Украины сейчас чрезвычайно важно сотрудничество с МВФ. Мы очень рады, что нам удалось договориться об увеличении потенциального финансирования. Ведь в дополнение к программе помощи, которую мы обсуждали ранее, Международный Валютный Фонд рассматривает поддержку Украины в борьбе с распространением коронавируса COVID-19”, – сказала Мендель.
Она подчеркнула, что Украина будет очень долго и трудно оправляться от дефолта.
“Власти не будут рисковать жизнями украинцев, а потому не рассматривают варианта дефолта. Президент Украины Владимир Зеленский надеется на ответственность народных депутатов перед украинцами и на внеочередном заседании они проголосуют нужные законодательные инициативы для поддержки бизнеса, социально уязвимых категорий населения, а также сверхважных реформ в банковском и агросекторе, которые не только помогут Украине сохранить экономическую стабильность, но и обеспечат финансовую поддержку МВФ”, – добавила пресс-секретарь.
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