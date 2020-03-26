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«Затянуть пояса»: руководителям госкомпаний сократят зарплаты на 30%

«Затянуть пояса»: руководителям госкомпаний сократят зарплаты на 30%

На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время, топ-чиновники должны понимать ситуацию и «затянуть пояса».

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, у которых заработная плата составляет более 10 «минималок» (сейчас 47 тысяч гривен), получали только половину.

Исключение. Работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне.

“Мы хотим на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний”, написал он.

Ранее премьер-министр сообщил, что номинальный ВВП прогнозируется на уровне 4 трлн грн, рост инфляции – на уровне 2,9%, с 5,6% до 8,7%. А среднегодовой курс гривны к доллару США ожидается на уровне 29,5 грн.

По материалам Finance.UA
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