Как платить за коммуналку во время карантина - мнения читателей Finance.ua

Недавно Finance.ua писал о том, что украинцев предупредили о рисках неуплаты за жилищно-коммунальные услуги во время карантина, так как это может привести к сложностям в работе поставщиков.

“Оплата потребителями ЖКУ напрямую влияет на деятельность каждого предприятия отрасли в населенных пунктах Украины и предоставление ими жизненно необходимых услуг”, – отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

По его словам, в Минрегионе анализируют данные по срокам и объемам оплаты и будут об этом информировать, чтобы отрасль работала слаженно.

Кроме того, правительство запретило начислять штрафы за несвоевременное проведение платежей за жилищно-коммунальные услуги, ведь в условиях карантина и чрезвычайной ситуации, которая 25 марта была введена на всей территории страны, многие не смогут вовремя и в полном объеме вносить коммунальные платежи. Также запрещается прекращение или приостановление предоставления ЖКУ гражданам Украины, даже в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме.

Читатели Finance.ua негативно отреагировали на это заявление, поскольку во время карантина многие украинцы потеряли работу. В частности, это отметили форумчане Марта и marinadrizenko:

С ними согласился пользователь Тракторист, который как нельзя кстати напомнил о недавнем исследовании, по результатам которого стало известно, что у половины украинцев при жестком карантине средства закончатся уже через месяц.

Однако были и те, кто не разделял это мнение. По словам PasserBy, совсем без денег могут остаться только жители небольших городов и сел. Другие же, хотя и потеряют часть доходов, однако абсолютно без средств не будут:

Читатель bazaroof считает, что для того, чтобы украинцы имели возможность полностью оплачивать коммуналку, властям необходимо отменить карантинные мероприятия. Именно тогда люди вернутся к работе, будут получать зарплаты и смогут оплачивать счета и услуги:

change_pm спрогнозировал последствия для экономики Украины. По его мнению, стоит ожидать дефолт и доллар по 60. При таких условиях население сможет оплачивать коммунальные услуги только после восстановления экономики, говорит он:

А вот форумчанин shlyk210474 в своем сообщении призвал власти заморозить оплату жилищно-коммунальных услуг для населения на время карантина:

Какие меры следует предпринять правительству Украины для разрешения ситуации с оплатой коммунальных услуг и выплатой зарплат для населения на время карантина? Выскажите свое мнение в комментариях ниже.