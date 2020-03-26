Как платить за коммуналку во время карантина - мнения читателей Finance.ua

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Недавно Finance.ua писал о том, что украинцев предупредили о рисках неуплаты за жилищно-коммунальные услуги во время карантина, так как это может привести к сложностям в работе поставщиков.
“Оплата потребителями ЖКУ напрямую влияет на деятельность каждого предприятия отрасли в населенных пунктах Украины и предоставление ими жизненно необходимых услуг”, – отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.
По его словам, в Минрегионе анализируют данные по срокам и объемам оплаты и будут об этом информировать, чтобы отрасль работала слаженно.
Кроме того, правительство запретило начислять штрафы за несвоевременное проведение платежей за жилищно-коммунальные услуги, ведь в условиях карантина и чрезвычайной ситуации, которая 25 марта была введена на всей территории страны, многие не смогут вовремя и в полном объеме вносить коммунальные платежи. Также запрещается прекращение или приостановление предоставления ЖКУ гражданам Украины, даже в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме.
Читатели Finance.ua негативно отреагировали на это заявление, поскольку во время карантина многие украинцы потеряли работу. В частности, это отметили форумчане Марта и marinadrizenko:
С ними согласился пользователь Тракторист, который как нельзя кстати напомнил о недавнем исследовании, по результатам которого стало известно, что у половины украинцев при жестком карантине средства закончатся уже через месяц.
Однако были и те, кто не разделял это мнение. По словам PasserBy, совсем без денег могут остаться только жители небольших городов и сел. Другие же, хотя и потеряют часть доходов, однако абсолютно без средств не будут:
Читатель bazaroof считает, что для того, чтобы украинцы имели возможность полностью оплачивать коммуналку, властям необходимо отменить карантинные мероприятия. Именно тогда люди вернутся к работе, будут получать зарплаты и смогут оплачивать счета и услуги:
change_pm спрогнозировал последствия для экономики Украины. По его мнению, стоит ожидать дефолт и доллар по 60. При таких условиях население сможет оплачивать коммунальные услуги только после восстановления экономики, говорит он:
А вот форумчанин shlyk210474 в своем сообщении призвал власти заморозить оплату жилищно-коммунальных услуг для населения на время карантина:
Какие меры следует предпринять правительству Украины для разрешения ситуации с оплатой коммунальных услуг и выплатой зарплат для населения на время карантина? Выскажите свое мнение в комментариях ниже.
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