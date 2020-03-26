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ПУМБ поддерживает своих бизнес-клиентов: плата за проведение платежей в национальной валюте на период карантина отменена!

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) отменяет плату за проведение внешних и внутренних платежей в национальной валюте для всех бизнес-клиентов ПУМБ.

Начиная с 30 марта 2020 года и на весь период действия карантина бизнес-клиенты банка независимо от сегмента бизнеса смогут выполнять все виды платежей в операционное время без дополнительных затрат.

«Сегодня перед украинским бизнесом стоит стратегически важная задача – настроить свою деятельность в новых условиях, найти другие каналы закупок и сбыта, одновременно при этом контролируя и оптимизируя свои расходы. Но без взаимопонимания, поддержки и синергии, в том числе со стороны банков, добиться этого будет сложно. Мы осознаем это, именно поэтому приняли для себя решение поддержать всех наших бизнес-клиентов, отменив плату за проведение внешних и внутренних платежей в национальной валюте. Банк и в дальнейшем продолжит разрабатывать меры, которые помогут предпринимателям пройти период карантина с наименьшими потерями»,отмечает заместитель председателя правления ПУМБ по корпоративному бизнесу Сергей Магдыч.

По материалам ПУМБ
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