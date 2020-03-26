Как вернуть билеты на отмененные поезда - Мининфраструктуры

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Много вопросов по возврату билетов в связи с прекращением железнодорожных пассажирских перевозок.
Об этом сообщил министр Владислав Криклий в telegram-канале.
Где вернуть, если билеты куплены в кассе:
Если билет приобретен онлайн:
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