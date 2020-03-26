Как вернуть билеты на отмененные поезда - Мининфраструктуры

Много вопросов по возврату билетов в связи с прекращением железнодорожных пассажирских перевозок.

Об этом сообщил министр Владислав Криклий в telegram-канале.

Где вернуть, если билеты куплены в кассе:

Вернуть билеты на поезда можно в любой железнодорожной кассе.

Билеты можно вернуть после завершения карантина.

На внутренние поезда – в течение 90 суток с запланированной даты.

Если билет приобретен онлайн:

Зарегистрируйтесь/авторизируйтесь на сайте или в приложении «Железнодорожные билеты».

В разделе «Возврат билетов» сделайте это согласно инструкции.

Справка Finance.ua:

С 12:00 18 марта введено ограничение на посещение железнодорожных вокзалов – они закрыты для посетителей, работают только железнодорожные кассы возврата билетов.

На вокзалы одновременно запускается не более 10 человек.

Средства будут зачислены на вашу карту.

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