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Шмыгаль сообщил курс доллара в обновленном макропрогнозе (инфографика)

Шмыгаль сообщил курс доллара в обновленном макропрогнозе (инфографика)

Среднегодовой курс гривны к доллару США ожидается на уровне 29,5 грн.

Об этом Тelegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он представил инфографику по ключевым параметрам нового макроэкономического прогноза.

По данным Кабмина, номинальный ВВП прогнозируется на уровне 4 трлн грн, рост инфляции – на уровне 2,9%, с 5,6% до 8,7%.

Среднемесячная зарплата ориентировочно составит 11 000 грн.

Как отмечают в правительстве, с учетом инфляции зарплата фактически не изменится по сравнению с 2019 годом.

Уровень безработицы прогнозируется на уровне 9,4%, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе.

Справка Finance.ua:

  • В США предсказывают, что кризис от коронавируса может превзойти кризис 2008 года.
  • Инвестиционная компания Dragon Capital прогнозирует, что в зависимости от продолжительности карантина в рамках противодействия коронавирусу валовой внутренний продукт Украины по итогам 2020 года уменьшится в пределах 4-9%.

Карантин: что ждать от курса, золота и банков

По материалам Finance.UA
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