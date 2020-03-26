В Кабмине ожидают улучшения экономической ситуации уже во II полугодии

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При разработке изменений в Госбюджет Кабинет министров Украины обновил макроэкономический прогноз. Об этом в своем Тelegram-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, уже во втором полугодии правительство ожидает улучшения экономической ситуации.
“На заседании Кабмина утвердили новые цифры. Специалисты Минэкономики в процессе подготовки нового прогноза провели ряд консультаций с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями. Возможно, не всеми цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации”, – написал Шмыгаль.
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