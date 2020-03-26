В Кабмине ожидают улучшения экономической ситуации уже во II полугодии

При разработке изменений в Госбюджет Кабинет министров Украины обновил макроэкономический прогноз. Об этом в своем Тelegram-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, уже во втором полугодии правительство ожидает улучшения экономической ситуации.

“На заседании Кабмина утвердили новые цифры. Специалисты Минэкономики в процессе подготовки нового прогноза провели ряд консультаций с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями. Возможно, не всеми цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации”, – написал Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

На внеочередном заседании Кабмин предложил частично сократить расходы на культуру и спорт. По словам премьера, правительство пересмотрело финансирование культуры, в частности, на 40% сократил расходы на деятельность Государственного агентства по вопросам кино.

Правительство на 4% уменьшит расходы на образование в рамках секвестра государственного бюджета из-за вспышки коронавируса в стране.