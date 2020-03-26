"Отдадим бесплатно и за доставку заплатим": в США цена на нефть стала отрицательной

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Ввиду низкого спроса на нефть в США отдельные производители стали доплачивать за выкачивание из хранилищ.
Об этом сообщает Bloomberg.
Цена в минус 19 центов за баррель была зафиксирована на нефть Wyoming Asphalt Sour. По этой цене компания Mercuria Energy Group Ltd начала предлагать своим потребителям за каждый баррель, выгруженный из хранилищ.
“Эта нефть не имеет выхода к морю, поэтому у нее нет покупателей. В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут пойти на минус”, – отметила аналитик консалтинговой компании ESAI Energy Элизабет Мерфи.
Нефтяные трейдеры допускают, что вскоре с подобной проблемой могут столкнуться и другие производители в США, поскольку нефтеперерабатывающие заводы сокращают производство, заявляет издание.
Также в Северной Америке уже несколько сортов нефти, такие как Canadian Western Select и Oklahoma Sour опустились до 4,6 долл и 6,75 долл за баррель соответственно.
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