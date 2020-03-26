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Госдолг по зарплате за февраль составил более 3 млрд грн

Госдолг по зарплате за февраль составил более 3 млрд грн

Задолженность по выплате заработных плат по состоянию на 1 марта составила 3019,8 млн.грн, что составляет 99,5% по сравнению с 1 февраля 2020 года.

“На 1 марта 2020 г. общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 3019,8 млн.грн, или 99,5% по сравнению с 1 февраля 2020 г. Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 марта 2020 г. составляла 1889,8 млн грн (99,3% по сравнению с 1 февраля 2020 г.)”, — говорится в сообщении.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

По материалам УНН
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