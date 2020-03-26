Авиаперевозки во время кризиса: Еврокомиссия разработала новые инструкции

Еврокомиссия обнародовала новые инструкции по организации важных транспортных перевозок на период кризиса из-за Covid-19.

Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

“На грузовые авиаперевозки приходится около 35% мировой торговли, это ключевая часть грузового транспорта и критическое дополнение к морским и наземным перевозкам. Мы предлагаем конкретные действия, которые позволят продолжать такие услуги, включая пассажирские самолеты. Товары, имеющие временные ограничения для использования, как медикаменты, должны перевозиться по воздуху. Принятые инструкции предлагают устранить или гибко подходить к запрету на полеты ночью или слотовые ограничения в аэропортах, а также специальные мероприятия по поведению с экипажами”, – отметила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан.

В частности, предлагается предоставить право на полеты для дополнительных грузовых операций из-за пределов ЕС, на которые обычно распространяются ограничения, даже если такие перевозки производятся пассажирскими самолетами. Экипажи таких самолетов должны быть освобождены от ограничений на путешествия, если у них нет симптомов заболевания.

Такие меры, отмечают в Еврокомиссии, являются временными и рассчитаны на период до завершения кризиса.

“Еврокомиссия также призывает все третьи страны воздерживаться от ненужных запретов на грузовые авиаперевозки, особенно если такие запреты будут противоречить уже заключенным соглашениям. В общих интересах сохранить перевозки товаров по всему звену поставок товаров, включая критически важные и неотложные, такие как медицинские поставки”, – говорится в сообщении Еврокомиссии.