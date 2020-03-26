Запасы пшеницы направят на рынок, чтобы не выросли цены на муку - Минэкономики

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Минэкономики реализует пшеницу из Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) и Аграрного фонда, чтобы не допустить роста цены на муку.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
«С целью обеспечения достаточного количества муки для внутреннего потребления ГПЗКУ и Аграрный фонд направят 160 тыс. тонн продовольственной пшеницы на внутреннюю переработку и реализацию на внутреннем рынке, что позволит произвести около 128 тыс. тонн муки», – говорится в сообщении.
В министерстве считают, что учитывая внутреннее потребление и остатки на мукомольных предприятиях, этих объемов достаточно, чтобы стабилизировать цену на муку и не допустить ажиотажного роста цен для украинского потребителя.
Минэкономики напоминает, что в подписанном в прошлом году Меморандуме о взаимопонимании с экспортерами зерна был зафиксирован ориентир относительно возможного экспорта пшеницы в 2019/2020 МР.
«Пока ориентир возможных поставок за рубеж в 20 млн тонн не превышен, но мы ежедневно мониторим объемы экспорта, держим связь с зерновиками и мукомолами, в случае необходимости – будем принимать необходимые меры», – подчеркнули в министерстве.
Как сообщал Укринформ, Украинская зерновая ассоциация считает, что на сегодня нет никаких предпосылок для запрета экспорта зерновых и масличных культур.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Население не спешит снимать депозитыВчера, 09:10 - 20426 12
За неосвещенные номерные знаки предусматривается штрафВчера, 20:34 - 986 8
МВФ и Всемирный банк призывают G20 отложить взыскание долгов с беднейших стран26.03.2020, 21:36 - 686 2
В Украине подорожали продукты питания: какие и на сколькоВчера, 07:03 - 2003 2
Ученые создали экзоскелет, который уменьшает нагрузку на ноги во время бега (видео)Вчера, 05:48 - 776 1
Население не спешит снимать депозитыВчера, 09:10 - 20426 12
Как получить наследство во время карантинаВчера, 12:05 - 2929
В Нафтогазе объяснили снижение цены на газ для населенияВчера, 17:17 - 2033
В Украине подорожали продукты питания: какие и на сколькоВчера, 07:03 - 2003 2
В Японии начнётся строительство "умных городов"Вчера, 04:46 - 1661
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 3215 4
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 14238 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 765
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 7236 4
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут19.03.2020, 16:10 - 3073 1