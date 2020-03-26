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Запасы пшеницы направят на рынок, чтобы не выросли цены на муку - Минэкономики

Запасы пшеницы направят на рынок, чтобы не выросли цены на муку - Минэкономики

Минэкономики реализует пшеницу из Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) и Аграрного фонда, чтобы не допустить роста цены на муку.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«С целью обеспечения достаточного количества муки для внутреннего потребления ГПЗКУ и Аграрный фонд направят 160 тыс. тонн продовольственной пшеницы на внутреннюю переработку и реализацию на внутреннем рынке, что позволит произвести около 128 тыс. тонн муки», – говорится в сообщении.

В министерстве считают, что учитывая внутреннее потребление и остатки на мукомольных предприятиях, этих объемов достаточно, чтобы стабилизировать цену на муку и не допустить ажиотажного роста цен для украинского потребителя.

Минэкономики напоминает, что в подписанном в прошлом году Меморандуме о взаимопонимании с экспортерами зерна был зафиксирован ориентир относительно возможного экспорта пшеницы в 2019/2020 МР.

«Пока ориентир возможных поставок за рубеж в 20 млн тонн не превышен, но мы ежедневно мониторим объемы экспорта, держим связь с зерновиками и мукомолами, в случае необходимости – будем принимать необходимые меры», – подчеркнули в министерстве.

Как сообщал Укринформ, Украинская зерновая ассоциация считает, что на сегодня нет никаких предпосылок для запрета экспорта зерновых и масличных культур.

По материалам УКРИНФОРМ
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