"Антикоронавирусный" госбюджет: что предусматривает новая версия проекта закона

В новой версии проекта закона об изменениях в бюджет и создании стабилизационного фонда, который Минфин 27 марта подготовил для рассмотрения в парламенте, предполагается увеличить дефицит бюджета в 305,8 млрд грн или 6,8% ВВП.

Об этом сообщает телеграм-канал Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

Как отмечается, документом предлагается уменьшение доходов бюджета на 115,9 млрд грн, или на 10,7%, как и в предыдущей версии проекта закона.

При этом уменьшение налоговых поступлений планируется сразу на 139 млрд грн (или на 15%). В том числе по общему фонду – на 130,3 млрд грн, по специальному фонду – на 9,3 млрд грн.

Самое большое сокращение – на 45,5 млрд грн – ожидается от НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров. Еще 20,5 млрд грн – за счет уменьшения рентной платы на добычу природного газа.

Вместо этого на 26,7 млрд грн, то есть на 65%, предлагается увеличить объем перечисления дивидендов государственными предприятиями.

Кроме этого, из проекта следует, что четверть расходов государственного бюджета в случае принятия изменения о стабфонде будет профинансировано за счет нового долга.