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СБУ разоблачила ввоз в Украину фальшивых тестов на коронавирус

СБУ разоблачила ввоз в Украину фальшивых тестов на коронавирус

Служба безопасности изъяла контрабанду некачественных лекарств и поддельных экспресс-тестов для диагностирования коронавируса.

Сообщается, что лекарства и быстрые тесты на COVID-19 ввозились в Украину неоднократно.

“Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты делки доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой. Такая транспортировка также не позволяла придерживаться температурного режима, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья наших граждан”, – говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что онкопрепараты и поддельные экспресс-тесты продавались в интернете и лично покупателям без какой-либо разрешительной документации. А сама продукция при этом хранилась в антисанитарных условиях в подвальном помещении в Киеве.

По данным СБУ, изъятая партия лекарств и тестов составляет почти 1 миллион гривен.

По материалам РБК-Украина
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