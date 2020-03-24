Антимонопольщики открыли дело из-за скачка цен в Киеве: кто в списке

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Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) открыло дело против оптовых поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева. Об этом сообщил председатель областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.
По его словам, поводом к вмешательству антимонопольщиков стало существенное подорожание товаров в последние дни. Хмельницкий отметил, что в случае выявления нарушений АМКУ может наложить штрафы в размере до 10% оборота компании за предыдущий год.
“Ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях. Это может свидетельствовать об антиконкурентном поведении участников рынка”, – отметил Хмельницкий.
Дело открыли против таких сетей: Novus; “Ашан”; Metro Cash & Carry Ukraine; “Сильпо”; Billa;“АТБ-маркет”; Varus; “Эко-маркет”; “Велика Кишеня”; “Велмарт” и др.
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