Увеличение дефицита бюджета не помешает получению кредита от МВФ - Нацбанк

Национальный банк Украины не считает, что пересмотр правительством бюджета на 2020 год с увеличением дефицита, помешает в переговорах с Международным валютным фондом о получении нового кредита.

Об этом сообщила заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова во время интернет-брифинге 27 марта.

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«Мы видим, что во времена кризиса правительства всех государств увеличивают расходы, и это нормально. МВФ это понимает. Главный вопрос здесь – это методы покрытия дефицита», – сообщила Рожкова.

Она отметила, что в ходе переговоров с МВФ, которые проводятся сейчас по новой программе сотрудничества, обсуждается и вопрос увеличения бюджетного дефицита. Также МВФ может увеличить сумму финансовой поддержки Украины.