Анонсированы умные часы Huawei Watch GT2e (фото)

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Вместе с линейкой флагманских смартфонов компания Huawei также анонсировала и новую модель умных часов Huawei Watch GT2e. Новинка является спортивной модификацией модели Watch GT2, и при этом она оказалась немного дешевле.
Модификация Huawei Watch GT2e основана на 46-миллиметровой версии Watch GT2. Она оснащена таким же 1,39-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 454×454 точек. В то же время размеры немного возросли. Ещё одним новшеством является интегрированный TPU ремешок с отверстиями для улучшенного прохождения воздуха. Корпус изготовлен из нержавеющей стали и имеет водонепроницаемость 5 ATM.
В часах используется процессор Kirin A1, дополненный встроенной памятью ёмкостью 4 ГБ. Ёмкости батареи достаточно для 2 недель работы в автономном режиме при обычном использовании, до 30 часов при активации GPS отслеживания и до 24 часов при прослушивании музыки через Bluetooth.
Huawei Watch GT2e
Часы Huawei Watch GT2e способны отслеживать различные виды занятий спортом, в том числе плавание и серфинг, а также аэробные и анаэробные тренировки. Устройство также способно отслеживать показатели SpO2 и VO2Max. А благодаря контролю упражнений на протяжении недели часы могут давать рекомендации по интенсивности тренировок и времени восстановления. Функция Huawei TruRelax поможет пользователю справиться со стрессом благодаря дыхательной гимнастике. Дополнительно часы способны отслеживать сон пользователя и давать рекомендации по улучшению качества сна.
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