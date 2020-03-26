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Анонсированы умные часы Huawei Watch GT2e (фото)

Анонсированы умные часы Huawei Watch GT2e (фото)

Вместе с линейкой флагманских смартфонов компания Huawei также анонсировала и новую модель умных часов Huawei Watch GT2e. Новинка является спортивной модификацией модели Watch GT2, и при этом она оказалась немного дешевле.

Модификация Huawei Watch GT2e основана на 46-миллиметровой версии Watch GT2. Она оснащена таким же 1,39-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 454×454 точек. В то же время размеры немного возросли. Ещё одним новшеством является интегрированный TPU ремешок с отверстиями для улучшенного прохождения воздуха. Корпус изготовлен из нержавеющей стали и имеет водонепроницаемость 5 ATM.

В часах используется процессор Kirin A1, дополненный встроенной памятью ёмкостью 4 ГБ. Ёмкости батареи достаточно для 2 недель работы в автономном режиме при обычном использовании, до 30 часов при активации GPS отслеживания и до 24 часов при прослушивании музыки через Bluetooth.


Huawei Watch GT2e

Часы Huawei Watch GT2e способны отслеживать различные виды занятий спортом, в том числе плавание и серфинг, а также аэробные и анаэробные тренировки. Устройство также способно отслеживать показатели SpO2 и VO2Max. А благодаря контролю упражнений на протяжении недели часы могут давать рекомендации по интенсивности тренировок и времени восстановления. Функция Huawei TruRelax поможет пользователю справиться со стрессом благодаря дыхательной гимнастике. Дополнительно часы способны отслеживать сон пользователя и давать рекомендации по улучшению качества сна.

По материалам ITC.ua
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