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В Киеве создадут информационную базу потенциально больных COVID-19

В Киеве создадут информационную базу потенциально больных COVID-19

В Киеве создадут единую информационную базу потенциально больных COVID-19 и людей, которые могли с ними контактировать.

Об этом на брифинге сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

«Первое, что надо сделать — создать единую информационную базу потенциально больных и тех, кто с ними контактировал. Этих людей нужно немедленно отправлять лечиться или отправлять на изоляцию», — заявил Кличко.

Для отслеживания таких данных городская власть создает мониторинговую группу, которая будет собирать информацию от семейных врачей, Киевского лабораторного центра Государственной пограничной службы и Нацполиции.

«Киевляне тоже должны приобщиться к этому и предоставлять информацию об известных им случаях заболеваний людей, контактирующих с потенциально больными», — добавил городской голова. Как именно киевляне могут передавать информацию об инфицированных, Кличко не уточнил.

По материалам hromadske.tv
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