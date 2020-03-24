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Американский финансист заработал крупную сумму на падении фондовых рынков

Американский финансист заработал крупную сумму на падении фондовых рынков

Ни один человек в мире не извлек столько пользы от последствий пандемии, как американский инвестор Билл Экман. Притом что в марте мировые биржи потеряли до 20%, хедж-фонд Экмана оказался в 8-процентном плюсе.

Spiegel поведал историю невероятно удачной сделки основателя и СЕО хедж-фонда Pershing Square Capital.

Известный своей агрессивностью и алчностью американский финансист Уильям Экман ранее сделал гигантскую ставку на обвал фондового рынка и заработал $2,6 млрд.

Последние несколько лет он скупал крупные компании и давил на них, требуя сокращения затрат, увеличения маржи и синергии для обеспечения резкого роста цен на акции.

Сколь велика его алчность, столь и продуманы и выверены его действия. Управляемость рисков потерь всегда сопровождает все его сделки.

Предвидя шатдаун мировой экономики, оценив уровень рисков дефолта компаний по кредитам, Экман всего за $27 миллионов купил специальные документы по страхованию корпоративных кредитов. И, как видим, не прогадал.

«Хеджирование было практически без риска, – сказал Экман в интервью CNBC. – Если бы мир оставался стабильным, мы потеряли бы 25 миллионов долларов. Если нет, то эти хеджи защитили бы весь наш портфель».

Справка Finance.ua

  • Уильям Экман происходит из Нью-Йоркской династии в сфере недвижимости. После изучения истории и экономики в Гарварде он начал инвестиционную карьеру.
  • Его состояние оценивается в $1,7 миллиарда.
По материалам Finance.UA
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