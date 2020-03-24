Американский финансист заработал крупную сумму на падении фондовых рынков

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Ни один человек в мире не извлек столько пользы от последствий пандемии, как американский инвестор Билл Экман. Притом что в марте мировые биржи потеряли до 20%, хедж-фонд Экмана оказался в 8-процентном плюсе.
Spiegel поведал историю невероятно удачной сделки основателя и СЕО хедж-фонда Pershing Square Capital.
Известный своей агрессивностью и алчностью американский финансист Уильям Экман ранее сделал гигантскую ставку на обвал фондового рынка и заработал $2,6 млрд.
Последние несколько лет он скупал крупные компании и давил на них, требуя сокращения затрат, увеличения маржи и синергии для обеспечения резкого роста цен на акции.
Сколь велика его алчность, столь и продуманы и выверены его действия. Управляемость рисков потерь всегда сопровождает все его сделки.
Предвидя шатдаун мировой экономики, оценив уровень рисков дефолта компаний по кредитам, Экман всего за $27 миллионов купил специальные документы по страхованию корпоративных кредитов. И, как видим, не прогадал.
«Хеджирование было практически без риска, – сказал Экман в интервью CNBC. – Если бы мир оставался стабильным, мы потеряли бы 25 миллионов долларов. Если нет, то эти хеджи защитили бы весь наш портфель».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине предупредили украинцев о рисках неуплаты за ЖКУ11 ч. назад - 7441 14
💵 Как купить доллар на гривну дешевле, чем в обменниках9 ч. назад - 21753 12
Пенсионный фонд увеличил выплату пенсий в мартеВчера, 10:01 - 37291 8
Цены на крупнейших АЗС резко снизилисьВчера, 16:07 - 5740 6
"Укрнафта" может остановиться из-за падения цен на нефтьВчера, 17:41 - 1186 4
В Кабмине предупредили украинцев о рисках неуплаты за ЖКУ11 ч. назад - 7441 14
Кто освобождается от ЕСВ на карантине: объяснение налоговой (инфографика)9 ч. назад - 6523 2
💵 Как купить доллар на гривну дешевле, чем в обменниках9 ч. назад - 21753 12
В Раде дорабатывают законопроект "второй волны" карантина в части налогообложения доходов физлицВчера, 20:01 - 5175 3
Супертягач КрАЗ-7140Н6 заказали на экспорт17 ч. назад - 5126
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизацииВчера, 11:15 - 1821 4
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфонПозавчера, 10:28 - 11614 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 514
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 6677 3
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут19.03.2020, 16:10 - 2512