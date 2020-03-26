В Британии будут сажать тех, кто умышленно заражает коронавирусом работников экстренных служб

Королевская прокурорская служба Великобритании (CPS) заявила, что людей, которые специально кашляют на работников экстренных служб, чтобы заразить их коронавирусом, могут отправить в тюрьму на два года. Об этом сообщает Independent.

Речь идет о сотрудниках полиции, медиках и тех, кто работает «на передовой». Намеренный кашель на них будет считаться преступлением против них.

Соответствующие шаги были предприняты на фоне многочисленных сообщений о том, что люди, которые заявляли, что больны коронавирусом, нарочно кашляли на полицейских и сотрудников магазинов.

Глава британской прокуратуры Макс Хилл заявил, что работники экстренных служб «как никогда важны, когда общество объединяется для борьбы с пандемией».

«Я был поражен сообщениями о том, что люди, которые утверждают, что имеют COVID-19, намеренно кашляют на полицейских и других работников, которые работают на передовой».

Нападения, совершенные против работников экстренных служб в стране, будут наказываться лишением свободы сроком до двух лет, в то время как попытка заражения обычных людей – максимум шестимесячным заключением. Однако срок также может быть увеличен до двух лет, если преступление осуществлялся по причинам расовой или религиозной нетерпимости.

Полиция также получила право арестовывать людей или штрафовать их за нарушение правил карантина, введенных в Британии.