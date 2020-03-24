"Битва" за вертолетную площадку Януковича продолжается

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В сентябре 2019 года Киевский апелляционный суд Киева отменил арест конгрессно-выставочного центра “Парковый”, который еще называют “вертолетной площадкой Януковича”. Владельцем “Паркового” является фирма “Амадеус Ко”. В 2019 году компания изменила конечного бенефициара, которым стала мать бывшего депутата от БПП Максима Ефимова.
И если раньше “Амадеус Ко” спорил в судах с АРМА и “Центром организации дорожного движения” за право управлять “Парковым”, то сегодня уже судится с ФК “Динамо” – за право пользования земельными участками, на которых КВЦ, собственно, и построен. Об этом свидетельствуют судебные решения, доступные в Едином реестре судебных решений, передает УНН.
Так, ООО ФК “Динамо” (Киев) подал иск против ООО “Амадеус Ко”. Добивается права пользоваться двумя земельными участками (2,07 га и 0,11 га), расположенными на Парковой дороге, 16-А.
В 1981 году исполком Киевсовета передал во временное пользование “Динамо” 1,5 га на Парковой дороге для обустройства учебно-тренировочного поля для стрельбы из лука.
В 1996 году БТИ выдало клубу регистрационное удостоверение на домовладение (площадка для стрельбы из лука, гараж). Но в 2001 году Киевсовет отменил решение исполкома от 1981 года.
Клуб “Динамо” заявил, что это помешало ему получить документы, удостоверяющие право собственности или право пользования участком.
В дальнейшем, по утверждению “Динамо”, клуб неоднократно обращался в Киевсовет с просьбой оформить документы и передать участок ему в аренду.
В 2008 году Печерский райсуд столицы даже признал противоправной бездеятельность чиновников и обязал Главное управление земельных ресурсов КГГА принять меры для подготовки и оформления документов по передаче участка в аренду “Динамо”. Однако, отвод земли клубу так и не состоялся.
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