Страны G20 обещают выделить 5 трлн долл. на борьбу с последствиями пандемии коронавируса

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Страны «Большой двадцатки» обещают выделить 5 триллионов долларов США на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, передает ARD.
Такая крупная инвестиция в мировую экономику необходима для «возобновления доверия, сохранения финансовой стабильности, оживления экономического роста и выхода из кризиса более сильными», заявили участники саммита G20, прошедшего в формате видеоконференции.
В своем заявлении они обязались «противостоять угрозам, которые несет пандемия». Особый акцент был сделан на консолидации усилий развитых стран, по их мнению, преодоление негативных последствий пандемии возможно только через глобальные действия и тесное международное сотрудничество.
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