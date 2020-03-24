0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

Страны G20 обещают выделить 5 трлн долл. на борьбу с последствиями пандемии коронавируса

Страны G20 обещают выделить 5 трлн долл. на борьбу с последствиями пандемии коронавируса

Страны «Большой двадцатки» обещают выделить 5 триллионов долларов США на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, передает ARD.

Такая крупная инвестиция в мировую экономику необходима для «возобновления доверия, сохранения финансовой стабильности, оживления экономического роста и выхода из кризиса более сильными», заявили участники саммита G20, прошедшего в формате видеоконференции.

В своем заявлении они обязались «противостоять угрозам, которые несет пандемия». Особый акцент был сделан на консолидации усилий развитых стран, по их мнению, преодоление негативных последствий пандемии возможно только через глобальные действия и тесное международное сотрудничество.

  • Производить больше медицинских товаров. В мире обнаружился огромный дефицит защитных масок, вирусных тестов, медпрепаратов и специального оборудования для диагностики и лечения вирусных инфекций. Страны G20 решили координировать свои действия, в том числе с частными компаниями, «чтобы диагностические процедуры, противовирусные препараты и вакцины можно было разрабатывать, производить и распространять быстро, эффективно, безопасно, справедливо, доступно и по доступным ценам».
  • Сильнейшая обеспокоенность за развивающиеся страны. Перед лицом серьезных рисков оказались развивающиеся страны, страны Африки и малые островные государства и беженцы. Следуя примеру Всемирного банка и МВФ, которые призвали пока не требовать погашения долга от беднейших стран, члены G20 договорились не оставлять их в беде и разработать международный стабилизационный пакет помощи.

Справка Finance.ua

  • В группу G20 входят 7 крупных промышленно развитых стран (G7), а также другие крупные промышленно развитые и развивающиеся страны со всех континентов.
  • В специальном саммите приняли участие страны, затронутые пандемией, такие как Испания, Иордания, Сингапур и Швейцария, а также представители ООН, Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.