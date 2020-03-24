Страны G20 обещают выделить 5 трлн долл. на борьбу с последствиями пандемии коронавируса

Страны «Большой двадцатки» обещают выделить 5 триллионов долларов США на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, передает ARD.

Такая крупная инвестиция в мировую экономику необходима для «возобновления доверия, сохранения финансовой стабильности, оживления экономического роста и выхода из кризиса более сильными», заявили участники саммита G20, прошедшего в формате видеоконференции.

В своем заявлении они обязались «противостоять угрозам, которые несет пандемия». Особый акцент был сделан на консолидации усилий развитых стран, по их мнению, преодоление негативных последствий пандемии возможно только через глобальные действия и тесное международное сотрудничество.

Производить больше медицинских товаров. В мире обнаружился огромный дефицит защитных масок, вирусных тестов, медпрепаратов и специального оборудования для диагностики и лечения вирусных инфекций. Страны G20 решили координировать свои действия, в том числе с частными компаниями, «чтобы диагностические процедуры, противовирусные препараты и вакцины можно было разрабатывать, производить и распространять быстро, эффективно, безопасно, справедливо, доступно и по доступным ценам».

Сильнейшая обеспокоенность за развивающиеся страны. Перед лицом серьезных рисков оказались развивающиеся страны, страны Африки и малые островные государства и беженцы. Следуя примеру Всемирного банка и МВФ , которые призвали пока не требовать погашения долга от беднейших стран, члены G20 договорились не оставлять их в беде и разработать международный стабилизационный пакет помощи.

Справка Finance.ua

В группу G20 входят 7 крупных промышленно развитых стран (G7), а также другие крупные промышленно развитые и развивающиеся страны со всех континентов.