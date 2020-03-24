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Венгрия не будет штрафовать украинцев за просроченные документы во время карантина

Венгрия не будет штрафовать украинцев за просроченные документы во время карантина

В Венгрии не будут штрафовать украинцев за просроченные документы на время действия карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Об этом по результатам видеоконференции министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с его венгерским коллегой Петером Сийярто сообщает пресс-служба МИД Украины.

В частности, глава МИД Венгрии заверил, что в этот особый период граждан Украины в Венгрии не будут штрафовать за просроченные документы.

“Венгерское правительство разрешило продлить срок действия документов и виз на пребывание в Венгрии на время ограничительных мер”, — говорится в сообщении.

В свою очередь Кулеба выразил благодарность венгерской стороне за разрешение на транзит граждан Украины, которые едут на родину из других стран ЕС.

Также в МИД сообщили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение посетить Украину после окончания пандемии.

“Я рад получить от моего коллеги Петера Сийярто подтверждение, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял наше приглашение и посетит Украину. Мы с нетерпением ждем его визит. Мы договорились, что когда пандемия коронавирус пройдет, мы сможем вместе с венгерской стороной быстро согласовать дату визита”, — заявил Кулеба.

Кроме того, министры иностранных дел Украины и Венгрии договорились в ближайшее время финализировать соглашения, подписание которых ожидается во время предстоящей встречи лидеров государств.

По материалам Дело
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