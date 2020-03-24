В Китае рассекретили характеристики смартфона Meizu 17

Новинка, Meizu 17, будет построена на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 и будет стоить примерно $ 564.

Согласно новой утечке, Meizu 17 будет оснащен 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Внутри устройства будет находиться флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865, а также оперативная память LPDDR5 и UFS 3.0.

Его основная камера будет включать 64-мегапиксельный сенсор, широкоугольный объектив 20 мегапикселей и телеобъектив 12 мегапикселей. Возможен и некий четвертый модуль.

Meizu 17 питается от большой батареи на 4500 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 30 Вт. Как сообщается, Meizu 17 по-прежнему будет легким и тонким, с корпусом 8 мм и весом 185 граммов, несмотря на наличие таких мощных характеристик и аккумуляторов.

Флагманский Meizu 17 будет стоить от 3999 юаней ($ 564) за 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутренней памяти. 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ внутренней конфигурации хранилища будут продаваться за 4 299 юаней (примерно $ 607), тогда как максимальный вариант 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ внутреннего хранилища будет продаваться по цене 4 699 юаней (примерно $ 663).