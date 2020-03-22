Межбанк: несколько крупных игроков и НБУ сыграли "первую скрипку"

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Валютный рынок в четверг, как уже повелось – был зависим от поведения и курсовых задач нескольких крупных игроков и самого Нацбанка. Остальной коллектив клиентов сегодня исполнил роль массовки и особо на ситуацию влиять не мог.
Новость о принятии Кабмином решения о продлении карантина до 24 апреля с введением режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины — уже отыграла свое вчера вечером и сегодня с самого утра. Именно она подтянула стартовые котировки долларовой сессии сразу на 6 копеек до 28,05/28,11 гривен по сравнению с вчерашним закрытием 27,99/28,05. Как ни старались спекулянты на достаточно малообъемном рынке – они так и не смогли уж очень сильно раскачать котировки в первой половине дня.
К 11 часам спрос все же превышал предложение и межбанк отреагировал на это уровнем 28,115/28,15 гривен. Но ажиотажа не было, впрочем как и крупных игроков.
К 12:00 предложение ситуативно выросло и курс просел до 28,10/28,13 гривен.
Но тут уже засуетились крупные покупатели и своим неосторожным одновременным выходом с покупкой валюты подтянули котировки до 28,13/28,16 гривен. А перед самым обедом “проснулись” уже все основные желающие купить доллар,что быстро начало давить на курс.
Но продавцы даже несколько растерялись – предлагать им уже, как оказалось, было особо нечего. И видя ситуацию, спекулянты решили снова быстро заработать, вздернув котировки к уровням продажи 28,20 и даже выше.
Нацбанк решил вмешаться в происходящее и вышел с интервенцией по продаже доллара по 28,22 гривны за “бакс”.
К 15:00 действия регулятора угомонили рынок и закрыли потребности неожиданно “проснувшихся” крупных покупателей, среди которых были как большие частные холдинги, так и несколько госконтор. В конечном итоге курс остановился на отметке 28,19/28,22 уже до самого окончания сессии.
По факту, именно действия крупных игроков и сформировали сегодня тренд на межбанке, а выход на торги регулятора – установил верхний порог движения курса. Мелким клиентам пришлось только подстраиваться под происходящее.
Главные события 26 марта на межбанке:
1). Доллар с утренних 28,05/28,11 гривен вырос до 28,19/28,22 к завершению сессии, хотя еще к середине дня на межбанке особого потенциала для роста котировок не наблюдалось;
2). НБУ выходил на торги с интервенциями по продаже доллара и продал, по нашим наблюдениям, около $30-40 млн;
3). Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 28,1107 гривен, а официальный на 27 марта составил 28,1381 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,19 / 28,22
евро – 30,97/ 31,00
российский рубль – 0,3634 / 0,3640
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1010 / 1,1012
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