В НБУ не видят причин для разговоров о дефолте

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В Национальном банке не видят причин для разговоров о дефолте или прекращении выполнения обязательств Украины по внешнему долгу. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметил Чурий, Национальный банк имеет высокий запас прочности, а на сегодняшний день международные резервы Украины составляют около 25 млрд долларов.
“Есть все возможности выполнять необходимые платежи”, – сказал он.
По его словам, экономика значительно лучше подготовлена к вызовам, чем когда-либо в прошлые годы. По его словам, банковская система, которая ранее становилась катализатором кризисных явлений, сегодня очищена и хорошо капитализирована, поэтому не может преподнести неприятных “сюрпризов” экономике.
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