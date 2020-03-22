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В НБУ не видят причин для разговоров о дефолте

В НБУ не видят причин для разговоров о дефолте

В Национальном банке не видят причин для разговоров о дефолте или прекращении выполнения обязательств Украины по внешнему долгу. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Чурий, Национальный банк имеет высокий запас прочности, а на сегодняшний день международные резервы Украины составляют около 25 млрд долларов.

“Есть все возможности выполнять необходимые платежи”, – сказал он.

По его словам, экономика значительно лучше подготовлена к вызовам, чем когда-либо в прошлые годы. По его словам, банковская система, которая ранее становилась катализатором кризисных явлений, сегодня очищена и хорошо капитализирована, поэтому не может преподнести неприятных “сюрпризов” экономике.

По материалам РБК-Украина
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