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«Новая почта» запустила услугу бесконтактной доставки курьером

«Новая почта» запустила услугу бесконтактной доставки курьером

«Новая почта» с 25 марта вводит новую услугу – бесконтактной доставки курьером.

Об этом сообщает пресс-служба компании.
 
Как это будет работать, если отправление оплачено:

  • курьер оставляет посылку на коврике или в другом удобном для клиента месте;
  • звонит клиенту в дверь и отходит на безопасное расстояние (не менее 1,5 м);
  • ждет пока клиент заберет свое отправление.

В случае если отправление не оплачено:

  • курьер предлагает клиенту оплатить товар через мобильное приложение, банковской картой или подготовить наличные без сдачи;
  • далее действует по той из же схеме.

После доставки каждого отправления курьеры обрабатывают руки и телефоны антисептиком.

Справка Finance.ua:

  • “Новая почта” адаптировала инфраструктуру к доставке медицинских препаратов.
  • Компании АТБ, Rozetka и “Новая почта” в тестовом режиме запускают доставку продуктовых наборов по себестоимости.
  • «Новая почта» с 18 марта отменяет плату за хранение посылок клиентов до конца карантина.

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По материалам Finance.UA
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