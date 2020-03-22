«Новая почта» запустила услугу бесконтактной доставки курьером

«Новая почта» с 25 марта вводит новую услугу – бесконтактной доставки курьером.

Об этом сообщает пресс-служба компании.



Как это будет работать, если отправление оплачено:

курьер оставляет посылку на коврике или в другом удобном для клиента месте;

звонит клиенту в дверь и отходит на безопасное расстояние (не менее 1,5 м);

ждет пока клиент заберет свое отправление.

В случае если отправление не оплачено:

курьер предлагает клиенту оплатить товар через мобильное приложение, банковской картой или подготовить наличные без сдачи;

далее действует по той из же схеме.

После доставки каждого отправления курьеры обрабатывают руки и телефоны антисептиком.

Справка Finance.ua:

“Новая почта” адаптировала инфраструктуру к доставке медицинских препаратов.

Компании АТБ , Rozetka и “Новая почта” в тестовом режиме запускают доставку продуктовых наборов по себестоимости.

«Новая почта» с 18 марта отменяет плату за хранение посылок клиентов до конца карантина.

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