«Новая почта» запустила услугу бесконтактной доставки курьером

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«Новая почта» с 25 марта вводит новую услугу – бесконтактной доставки курьером.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как это будет работать, если отправление оплачено:
В случае если отправление не оплачено:
После доставки каждого отправления курьеры обрабатывают руки и телефоны антисептиком.
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