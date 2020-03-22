Рынок земли под вопросом: Кабмин предлагает существенно сократить расходы на земреформу

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Кабмин направил руководству ВР предложения относительно изменений расходной части госбюджета-2020, которые, в частности, содержат сокращение расходов на проведение земельной реформы на 25 млн грн и отмену поддержки сельхозпроизводителей в размере 4 млрд грн.
Об этом свидетельствуют расчеты Кабмина по расходной части госбюджета, которые есть в распоряжении ЭП.
Расходы на проведение земельной реформы предлагают сократить до 51 млн грн (с 76 млн грн). В частности, по предложению бюджетного комитета ВРУ планируют отменить командировочные расходы (699 тыс грн), техническое обслуживание оборудования (6,1 млн грн) и преобразование материалов госфонда документации по землеустройству (18,1 млн грн).
Также отменяются расходы на проведение инвентаризации земель и обновление картографической основы Госземкадастра (в бюджете-2020 на это предусмотрено 431 млн грн).
Кроме этого, предлагают отменить расходы на поддержку с/х производителей (в бюджете-2020 на это предусмотрено 4 млрд грн):
Также предлагают отменить расходы на формирование уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов (240 млн грн) – по предложению бюджетного комитета ВРУ.
Кроме этого, предлагают урезать расходы на функционирование торговых представительств за рубежом (с 26 млн грн до 400 тыс грн) и расходы на продвижение экспорта (с 45 млн грн до 3 млн грн).
Бывший министр экономики Тимофей Милованов допускает, что в результате таких изменений “земельной реформы не будет”.
“Сегодня несколько источников опубликовали предложения к изменениям государственных расходов. В результате таких изменений земельной реформы больше не будет. А если будет, то не для людей и мелких фермеров, а для крупных компаний, у кого есть деньги во время кризиса”, – написал он.
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