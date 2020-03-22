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В Совете Европы раскритиковали Украину за вялое предотвращение коррупции

В Совете Европы раскритиковали Украину за вялое предотвращение коррупции

Украина существенно отстает в реформаторских усилиях по предотвращению коррупции среди депутатов, судей и прокуроров.

Как сообщили в пресс-службе Совета Европы, об этом говорится в выводах антикоррупционного органа СЕ GRECO относительно прогресса Украины в принятии рекомендаций, предоставленных организацией в 2017 году.

В частности, из 31 рекомендации Украины на удовлетворительном уровне воплотила 5, частично – 15, а 11 не выполнила вообще.

GRECO отмечает, что некоторые законы, направленные на выполнение рекомендаций, были приняты предыдущим парламентом. Впрочем, большинство были отложены после избрания нового парламента в июле 2019 года и формирования нового правительства в августе.

Позитивом в организации считают принятие нескольких законов, предложенных президентом Зеленским, которые имеют важное значение для борьбы с коррупцией. В частности, GRECO приветствует новый закон о перезагрузке Национального агентства по предупреждению коррупции.

Также положительными в GRECO называют повторную криминализацию незаконного обогащения, отмену требования для общественных активистов раскрывать финансовую информацию, укрепление правовой основы для защиты информаторов и создание Антикоррупционного суда.

По материалам Економічна Правда
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