В Кабмине разъяснили, кто не должен идти на изоляцию при въезде в Украину

Несмотря на карантин в Украине, водители, экипаж самолетов, кораблей и поездов не подписывают согласие на самоизоляцию.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

Кто не подписывает информированное согласие на самоизоляцию при пересечении государственной границе:

водители и обслуживающий персонал транспортных средств,

экипажи воздушных, морских и речных судов,

члены поездных и локомотивных бригад.

В Министерстве инфраструктуры отмечают, что эта норма предусмотрена утвержденными 24 марта изменениями в постановление главного санитарного врача Украины о борьбе с коронавирусом.

Работодатель должен обеспечить каждого своего сотрудника индивидуальными средствами защиты.

Справка Finance.ua:

14 марта Кабинет Министров принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение.