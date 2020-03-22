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В Кабмине разъяснили, кто не должен идти на изоляцию при въезде в Украину

В Кабмине разъяснили, кто не должен идти на изоляцию при въезде в Украину

Несмотря на карантин в Украине, водители, экипаж самолетов, кораблей и поездов не подписывают согласие на самоизоляцию.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

Кто не подписывает информированное согласие на самоизоляцию при пересечении государственной границе:

  • водители и обслуживающий персонал транспортных средств,
  • экипажи воздушных, морских и речных судов,
  • члены поездных и локомотивных бригад.

В Министерстве инфраструктуры отмечают, что эта норма предусмотрена утвержденными 24 марта изменениями в постановление главного санитарного врача Украины о борьбе с коронавирусом.

Работодатель должен обеспечить каждого своего сотрудника индивидуальными средствами защиты.

Справка Finance.ua:

  • 14 марта Кабинет Министров принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение.
  • С 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
По материалам Finance.UA
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