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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (33,710 млн и 35,005 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (33 и 27), максимальный курс продажи доллара 28,40 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,27-28,28 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 60 активных заявок по доллару на сумму 68,715 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,3000 – 7 777
28,2800 – 99 999
28,2800 – 120 000
28,2700 – 40 000
28,2700 – 30 000
28,2700 – 30 000
28,2700 – 111 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,2500 – 10 000
28,2500 – 15 000
28,2500 – 5 000
28,2500 – 1 500
28,2500 – 10 000
28,2800 – 3 000
28,3000 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,3375 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,2217 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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