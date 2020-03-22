По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (33,710 млн и 35,005 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (33 и 27), максимальный курс продажи доллара 28,40 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,27-28,28 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 60 активных заявок по доллару на сумму 68,715 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,3000 – 7 777

28,2800 – 99 999

28,2800 – 120 000

28,2700 – 40 000

28,2700 – 30 000

28,2700 – 30 000

28,2700 – 111 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,2500 – 10 000

28,2500 – 15 000

28,2500 – 5 000

28,2500 – 1 500

28,2500 – 10 000

28,2800 – 3 000

28,3000 – 15 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,3375 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,2217 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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