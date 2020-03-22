В "Дії" сомневаются, стоит ли запускать новые э-документы на карантине

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Новые электронные документы в приложении “Дія” находятся на этапе тестирования, но в Министерстве цифровой трансформации сомневаются, стоит ли запускать новые продукты во время карантина.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью.
Федоров рассказал, когда в приложении Дія должны появиться ранее анонсированные цифровой полис страхования авто, цифровой студенческий, цифровой паспорт, заграничный паспорт.
“Это все уже готово и находится на этапе тестирования. Как раз это мы были готовы презентовать в марте, и сейчас обдумываем решение, стоит ли это сейчас запускать.
Нас останавливает тот факт, что в текущих обстоятельствах люди не смогут с расширенным функционалом приложения путешествовать, ездить, активно им пользоваться. В результате мы получим меньше аудиторию, чем планировали.
Но цифровой студенческий и цифровая страховка находятся на этапе активного тестирования. На следующей неделе начнется активное тестирование цифрового паспорта, вся техническая работа сделана. В принципе, ключевой вопрос: стоит ли это запускать сейчас или нет?”, – комментирует министр.
В Минцифре опасаются, что запуск новых электронных документов во время карантина пройдет “мимо” и приложение не соберет большую аудиторию
“Например, на прошлой неделе мы запустили тестирование цифровых студенческих, но этого никто не заметил. Мы получили меньше аудиторию, чем после запуска водительских прав и свидетельства о регистрации ТС.
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