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В "Дії" сомневаются, стоит ли запускать новые э-документы на карантине

В "Дії" сомневаются, стоит ли запускать новые э-документы на карантине

Новые электронные документы в приложении “Дія” находятся на этапе тестирования, но в Министерстве цифровой трансформации сомневаются, стоит ли запускать новые продукты во время карантина.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью.

Федоров рассказал, когда в приложении Дія должны появиться ранее анонсированные цифровой полис страхования авто, цифровой студенческий, цифровой паспорт, заграничный паспорт.

“Это все уже готово и находится на этапе тестирования. Как раз это мы были готовы презентовать в марте, и сейчас обдумываем решение, стоит ли это сейчас запускать.

Нас останавливает тот факт, что в текущих обстоятельствах люди не смогут с расширенным функционалом приложения путешествовать, ездить, активно им пользоваться. В результате мы получим меньше аудиторию, чем планировали.

Но цифровой студенческий и цифровая страховка находятся на этапе активного тестирования. На следующей неделе начнется активное тестирование цифрового паспорта, вся техническая работа сделана. В принципе, ключевой вопрос: стоит ли это запускать сейчас или нет?”, – комментирует министр.

В Минцифре опасаются, что запуск новых электронных документов во время карантина пройдет “мимо” и приложение не соберет большую аудиторию

“Например, на прошлой неделе мы запустили тестирование цифровых студенческих, но этого никто не заметил. Мы получили меньше аудиторию, чем после запуска водительских прав и свидетельства о регистрации ТС.

По материалам Економічна Правда
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