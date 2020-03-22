Кабмин предложил Раде изменения в госбюджет, которые увеличат дефицит на 200 миллиардов и отсрочат местные выборы — нардеп

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Кабинет Министров направил руководству Верховной Рады предложения об изменениях в государственный бюджет, которые могут увеличить дефицит на 202 миллиарда гривень и отсрочат местные выборы в октябре.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат фракции ЕС Олександр Гончаренко.
По его словам, Кабмин предлагает уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд грн и увеличить расходы на 96 млрд грн
“Для покрытие дефицита (предлагается – ред.) увеличить внутренние заимствования на 147 млрд грн (скорее всего, идет речь о скрытой эмиссии) и внешние на 131 млрд грн”, – пишет нардеп.
Также сообщается, что правительство предлагает создать Стабилизационный фонд в размере 124 млрд грн, который будет распределяться Кабмином “практически в ручном режиме”.
Гончаренко пишет, что Кабмин отказывается от “программ развития образования (включая программу Новая украинская школа), регионального развития (ДФРР, субвенция ОТГ на инфраструктуру, соцэконом), поддержки сельхозпроизводителей”.
Также предлагается уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 млрд грн и отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги. Также, по его словам, урезаются расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью.
“И, как вишенка на торте, (предлагается – ред.) обнулить финансирование местных выборов-2020. Мы что – отменяем местные выборы, которые должны пройти 25 октября этого года?” – пишет Гончаренко.
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