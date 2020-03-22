Межбанк: заявление ФРС повлияет на рынок

Четверг не станет исключением из последних дней на валютном рынке и пройдет достаточно активно. Как и все прошедшие уже три недели активного развития проблемы с коронавирусом – международные финансовые, ресурсные и фондовые площадки лихорадит.

Последнее заявление ФРС США о фактически безлимитной поддержке ликвидности рынков под почти нулевую ставку с целью удержания американской экономики от дальнейшего скатывания в рецессию – чуть оживило фондовый рынок и снова ударило по паре евро/доллар в части удешевления доллара, что выгодно сейчас американским компаниям. На момент написания статьи евро опять вырос до 1,093 доллара и продолжает крепнуть. Это опасно для евровалюты в период кризиса и вполне возможно ЕЦБ также скоро опять заявит о достойном ответе в виде нового активного запуска программ накачки ликвидности уже в странах ЕС. Это опосредованно влияет на котировки евро относительно гривны и отражается как на межбанке, так и на ценниках обменок.

Из внутренних факторов, влияющих на поведение участников валютного рынка, нужно отметить:

1) Продолжение периода сложного определения котировок на межбанке. Он стал достаточно малообъемным и выход любого крупного игрока с покупкой/продажей на торги кардинально меняет расклад между спросом и предложением и фактически сам курсовой тренд во время сессии;

2) Ожидание экспортерами основных сумм поступлений возмещений НДС. Тут все непросто. В бюджете свободных денег нет, более того он недовыполнен почти на 35%, и поэтому государство рассчитывается с экспортерами пока достаточно скупо. Экспортеры конечно придерживают валюту до последнего, ожидая этих возмещений, но вынуждены все же ее постепенно тратить на финансирование текущих затрат.Это отражается на общем состоянии межбанка;

3) Проведение 25 марта Нацбанком аукциона по продаже наличного доллара на $130 млн. Это снизит накал страстей на наличном рынке и по выдаче валютных вкладов и переводов в банках и позитивно скажется на рынке и курсе. Отсутствие ажиотажа – лучший способ борьбы со спекулятивной раскачкой курса.

НДС

Мы прогнозируем сегодня достаточно низкую активность импортеров (объемы завозимого импорта снижаются) на фоне периодических распродаж валюты крупными экспортерами из-за нехватки у них гривны. До тех пор пока государство не перечислит им всех основных сумм возмещений– экспортеры будут вынуждены активно распродавать валютные заначки для финансирования своих гривневых текущих затрат.

Попытки покачать курс со стороны спекулянтов продолжатся и при росте колебаний на межбанке – НБУ будет выходить на торги с интервенциями. Последние два дня он не выходил на торги с продажей валюты,так как рынок сам находил относительное равновесие и по объемам операций, и по котировкам.

По прогнозам, объемы операций на торгах 26 марта составят до $280-350 млн при заключении до 440-510 сделок с коридором по доллару в пределах 27,90-28,25 гривен.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в банках на 10 утра: прием 27,50-27,90 и продажа 28,15-28,60 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,99/ 28,00

евро – 30,25/ 30,30

российский рубль – 0,245/ 0,308

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