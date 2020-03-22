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Межбанк: заявление ФРС повлияет на рынок

Межбанк: заявление ФРС повлияет на рынок

Четверг не станет исключением из последних дней на валютном рынке и пройдет достаточно активно. Как и все прошедшие уже три недели активного развития проблемы с коронавирусом – международные финансовые, ресурсные и фондовые площадки лихорадит.

Последнее заявление ФРС США о фактически безлимитной поддержке ликвидности рынков под почти нулевую ставку с целью удержания американской экономики от дальнейшего скатывания в рецессию – чуть оживило фондовый рынок и снова ударило по паре евро/доллар в части удешевления доллара, что выгодно сейчас американским компаниям. На момент написания статьи евро опять вырос до 1,093 доллара и продолжает крепнуть. Это опасно для евровалюты в период кризиса и вполне возможно ЕЦБ также скоро опять заявит о достойном ответе в виде нового активного запуска программ накачки ликвидности уже в странах ЕС. Это опосредованно влияет на котировки евро относительно гривны и отражается как на межбанке, так и на ценниках обменок.

Из внутренних факторов, влияющих на поведение участников валютного рынка, нужно отметить:

1) Продолжение периода сложного определения котировок на межбанке. Он стал достаточно малообъемным и выход любого крупного игрока с покупкой/продажей на торги кардинально меняет расклад между спросом и предложением и фактически сам курсовой тренд во время сессии;

2) Ожидание экспортерами основных сумм поступлений возмещений НДС. Тут все непросто. В бюджете свободных денег нет, более того он недовыполнен почти на 35%, и поэтому государство рассчитывается с экспортерами пока достаточно скупо. Экспортеры конечно придерживают валюту до последнего, ожидая этих возмещений, но вынуждены все же ее постепенно тратить на финансирование текущих затрат.Это отражается на общем состоянии межбанка;

3) Проведение 25 марта Нацбанком аукциона по продаже наличного доллара на $130 млн. Это снизит накал страстей на наличном рынке и по выдаче валютных вкладов и переводов в банках и позитивно скажется на рынке и курсе. Отсутствие ажиотажа – лучший способ борьбы со спекулятивной раскачкой курса.

Мы прогнозируем сегодня достаточно низкую активность импортеров (объемы завозимого импорта снижаются) на фоне периодических распродаж валюты крупными экспортерами из-за нехватки у них гривны. До тех пор пока государство не перечислит им всех основных сумм возмещений НДС – экспортеры будут вынуждены активно распродавать валютные заначки для финансирования своих гривневых текущих затрат.

Попытки покачать курс со стороны спекулянтов продолжатся и при росте колебаний на межбанке – НБУ будет выходить на торги с интервенциями. Последние два дня он не выходил на торги с продажей валюты,так как рынок сам находил относительное равновесие и по объемам операций, и по котировкам.

По прогнозам, объемы операций на торгах 26 марта составят до $280-350 млн при заключении до 440-510 сделок с коридором по доллару в пределах 27,90-28,25 гривен.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в банках на 10 утра: прием 27,50-27,90 и продажа 28,15-28,60 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,99/ 28,00
евро – 30,25/ 30,30
российский рубль – 0,245/ 0,308

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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