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Хакерская группировка нанесла ущерб клиентам банковских систем на 20 млн грн (фото)

Хакерская группировка нанесла ущерб клиентам банковских систем на 20 млн грн (фото)

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность хакерской группировки, которая с помощью вредоносного программного обеспечения похищала средства со счетов физических и юридических лиц.

Об этом сообщает СБУ.

Организованная группа осуществляла несанкционированное вмешательство в работу компьютерной техники благодаря вредоносному программному обеспечению, которое рассылалось на электронные почтовые ящики для получения несанкционированного доступа к системе «Клиент-банк».

Затем хакеры незаконно переводили средства на подставные банковские счета и выводили деньги. По предварительным данным, убытки от преступной деятельности составляют более 20 миллионов.

Следственные действия происходили сегодня в Киевской и Ивано-Франковской областях и Одессе совместно с Главным следственным управлением и Департаментом киберполиции Нацполиции Украины.


Фото СБУ

Всего проведено 34 обыска по местам жительства фигурантов производства, а также в помещениях, где находилось серверное и компьютерное оборудование. Это оборудование изъято вместе с мобильными терминалами, банковскими картами и документами, которые будут приобщены к материалам следствия.

Сейчас 5 лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений. Одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Еще двум – круглосуточный домашний арест.

В отношении двух других фигурантов осуществляется рассмотрение ходатайств об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

По материалам Finance.UA
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