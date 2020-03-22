Хакерская группировка нанесла ущерб клиентам банковских систем на 20 млн грн (фото)

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность хакерской группировки, которая с помощью вредоносного программного обеспечения похищала средства со счетов физических и юридических лиц.

Об этом сообщает СБУ.

Организованная группа осуществляла несанкционированное вмешательство в работу компьютерной техники благодаря вредоносному программному обеспечению, которое рассылалось на электронные почтовые ящики для получения несанкционированного доступа к системе «Клиент-банк».

Затем хакеры незаконно переводили средства на подставные банковские счета и выводили деньги. По предварительным данным, убытки от преступной деятельности составляют более 20 миллионов.

Следственные действия происходили сегодня в Киевской и Ивано-Франковской областях и Одессе совместно с Главным следственным управлением и Департаментом киберполиции Нацполиции Украины.



Фото СБУ

Всего проведено 34 обыска по местам жительства фигурантов производства, а также в помещениях, где находилось серверное и компьютерное оборудование. Это оборудование изъято вместе с мобильными терминалами, банковскими картами и документами, которые будут приобщены к материалам следствия.

Сейчас 5 лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений. Одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Еще двум – круглосуточный домашний арест.

В отношении двух других фигурантов осуществляется рассмотрение ходатайств об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.