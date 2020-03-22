Пенсионный фонд увеличил выплату пенсий в марте

Пенсионный фонд Украины 25 марта завершил финансирование пенсий за март 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба фонда на странице в FACEBOOK.

“По состоянию на 25 марта выплаты проведены в полном объеме согласно плановым показателям”, – говорится в сообщении.

Сколько Пенсионный фонд направил на выплату пенсий:

на финансирование пенсий в марте направлено 36,04 млрд грн;

на финансирование пенсий в феврале было направлено 35,9 млрд грн.

Напомним, Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за январь 2020 года, который, согласно закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, учитывается для расчета пенсии. Так, средняя зарплата в январе составила 9 581,38 гривен.

В 2019 году фонд выплатил 413,0 млрд грн пенсий.

Справка Finance.ua:

С 1 апреля правительство выплатит дополнительную тысячу гривен пенсионерам, которые получают менее 5000 грн. Кроме пенсионеров, единовременную помощь получат пенсионеры с пенсиями в 5 тыс. гривен; люди с инвалидностью; дети с инвалидностью; люди с инвалидностью с детства; те, кто получают социальные пенсии.

С 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий.

За прошлый год в результате перерасчетов выплат средняя пенсия выросла на 16,5%. Так, по состоянию на 1 января 2020 года пенсия составляла 3 082,98 грн, что на 437,32 грн или на 16,5% больше по сравнению с 1 января 2019 года (2 645,66 грн).

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