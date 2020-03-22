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Пенсионный фонд увеличил выплату пенсий в марте

Пенсионный фонд увеличил выплату пенсий в марте

Пенсионный фонд Украины 25 марта завершил финансирование пенсий за март 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба фонда на странице в FACEBOOK.

“По состоянию на 25 марта выплаты проведены в полном объеме согласно плановым показателям”, – говорится в сообщении.

Сколько Пенсионный фонд направил на выплату пенсий:

  • на финансирование пенсий в марте направлено 36,04 млрд грн;
  • на финансирование пенсий в феврале было направлено 35,9 млрд грн.

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Напомним, Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за январь 2020 года, который, согласно закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, учитывается для расчета пенсии. Так, средняя зарплата в январе составила 9 581,38 гривен.

В 2019 году фонд выплатил 413,0 млрд грн пенсий.

Справка Finance.ua:

  • С 1 апреля правительство выплатит дополнительную тысячу гривен пенсионерам, которые получают менее 5000 грн. Кроме пенсионеров, единовременную помощь получат пенсионеры с пенсиями в 5 тыс. гривен; люди с инвалидностью; дети с инвалидностью; люди с инвалидностью с детства; те, кто получают социальные пенсии.
  • С 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий.
  • За прошлый год в результате перерасчетов выплат средняя пенсия выросла на 16,5%. Так, по состоянию на 1 января 2020 года пенсия составляла 3 082,98 грн, что на 437,32 грн или на 16,5% больше по сравнению с 1 января 2019 года (2 645,66 грн).

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По материалам Finance.UA
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