Пенсионный фонд увеличил выплату пенсий в марте

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Пенсионный фонд Украины 25 марта завершил финансирование пенсий за март 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба фонда на странице в FACEBOOK.
“По состоянию на 25 марта выплаты проведены в полном объеме согласно плановым показателям”, – говорится в сообщении.
Сколько Пенсионный фонд направил на выплату пенсий:
Напомним, Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за январь 2020 года, который, согласно закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, учитывается для расчета пенсии. Так, средняя зарплата в январе составила 9 581,38 гривен.
В 2019 году фонд выплатил 413,0 млрд грн пенсий.
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