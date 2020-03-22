Новые микросхемы Samsung увеличат автономность беспроводных наушников

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Компания Samsung Electronics объявила о массовом выпуске интегральных микросхем управления электропитанием (PMIC). По заявлению производителя, микросхемы разработаны специально для использования в беспроводных наушниках и способны значительно продлить время их автономной работы.
Микросхемы представлены двумя составляющими, отмечают в Samsung, а именно:
“Первые в отрасли комплексные решения по управлению питанием от Samsung, оптимизированные для устройств TWS, позволят производителям создавать новые приложения с большей гибкостью”, – отметил старший вице-президент по маркетингу Samsung Electronics Дон Хо Шин.
Благодаря поддержке связи по линии электропередачи PLC новые микросхемы могут связываться между собой через контакты для зарядки. Это позволяет зарядному кейсу и наушникам обмениваться важной информацией, такой как уровень емкости батареи и сведения о том, вставлены ли наушники в чехол.
Чипы MUA01 и MUB01 уже поступили в массовое производство, список моделей аксессуаров на их базе, кроме Galaxy Buds+, станет известен позже.
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