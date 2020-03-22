Новые микросхемы Samsung увеличат автономность беспроводных наушников

Компания Samsung Electronics объявила о массовом выпуске интегральных микросхем управления электропитанием (PMIC). По заявлению производителя, микросхемы разработаны специально для использования в беспроводных наушниках и способны значительно продлить время их автономной работы.

Микросхемы представлены двумя составляющими, отмечают в Samsung, а именно:

MUB01 содержится внутри самих наушников Galaxy Buds+. Она объединяет в себе пять отдельных компонентов в одну плату. Такое решение позволит уменьшить размер вкладышей, оставив больше пространства для батареи – это, в свою очередь, увеличит автономность гаджета.

MUA01 находится в корпусе для зарядки и также создана путем интеграции 10 компонентов в один чип. PMIC содержит микроконтроллерный блок ( MCU ) и встроенную флэш-память (eFlash), что дает возможность смены прошивки для корректной работы сторонних приложений. Кроме того, MUA01 поддерживает как проводную, так и беспроводную зарядку.

“Первые в отрасли комплексные решения по управлению питанием от Samsung, оптимизированные для устройств TWS, позволят производителям создавать новые приложения с большей гибкостью”, – отметил старший вице-президент по маркетингу Samsung Electronics Дон Хо Шин.

Благодаря поддержке связи по линии электропередачи PLC новые микросхемы могут связываться между собой через контакты для зарядки. Это позволяет зарядному кейсу и наушникам обмениваться важной информацией, такой как уровень емкости батареи и сведения о том, вставлены ли наушники в чехол.

Чипы MUA01 и MUB01 уже поступили в массовое производство, список моделей аксессуаров на их базе, кроме Galaxy Buds+, станет известен позже.