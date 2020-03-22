В "Укрзализныце" заверили, что компенсируют 100% стоимости билетов (инфографика)

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Укрзализныця напоминает, что пассажиры могут вернуть билеты на все поезда, которые должны были отправиться после 18 марта. При этом им будет компенсировано 100% стоимости билета.
Об этом говорится на сайте комапании.
Пока в Украине продолжает действовать запрет на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в любом сочетании в связи с карантином, вызванным вспышкой острой респираторной болезни COVID-19.
Железнодорожное пассажирское сообщение будет возобновлено после принятия соответствующего решения правительством Украины.
Напомним, что правительство 25 марта ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней, до 24 апреля 2020 года.
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