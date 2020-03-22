Apple выпустила обновление для старых iPhone

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В дополнение к официальной версии iOS 13.4 / iPadOS 13.4, Apple также представила обновление iOS 12.4.6 (16G183) для более старых моделей, таких как iPhone 6, iPhone 6 Plus. В обновлении исправлены некоторые ошибки.
Apple утверждает, что iOS 12.4.6 предоставляет важные обновления безопасности и рекомендуется для всех пользователей. Некоторые функции доступны не во всех регионах и могут быть доступны не на всех устройствах Apple. Это обновление применяется к iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 и iPod touch шестого поколения.
Эти устройства больше не поддерживают iOS 13. Метод обновления: 1. Обновление через iTunes: загрузите прошивку, откройте последнюю версию iTunes на рабочем столе, одновременно нажмите “Shift + Update”, выберите прошивку, после чего начнется обновление. 2. Пользователи могут напрямую обновить смартфон “по воздуху”. Достаточно нажать на “Настройки” > “Основные” и выбрать “Обновление ПО”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ответ Швеции на COVID-19: Школы и предприятия работают, людей призывают поддержать малый бизнесПозавчера, 22:32 - 6726 32
Сеть АТБ ввела "пенсионный" часВчера, 08:12 - 25788 16
Кабмин продлил карантин на 30 дней в связи с пандемией коронавируса (инфографика)Вчера, 14:12 - 7600 10
В условиях жесткого карантина, у половины украинцев закончатся деньги через месяц (инфографика)Вчера, 19:02 - 2630 6
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфонВчера, 10:28 - 4436 5
Сеть АТБ ввела "пенсионный" часВчера, 08:12 - 25788 16
Межбанк: валютные заемщики начинают "выдыхаться"Вчера, 11:20 - 15151
Кабмин продлил карантин на 30 дней в связи с пандемией коронавируса (инфографика)Вчера, 14:12 - 7600 10
Правила карантина для автомобильных перевозокВчера, 09:00 - 3500
Коронакризис: немецкий бизнес штурмует госбанкиВчера, 14:48 - 3419 1
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфонВчера, 10:28 - 4444 5
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусомПозавчера, 10:35 - 297
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 6164 3
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут19.03.2020, 16:10 - 2066
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавируса18.03.2020, 14:10 - 5219