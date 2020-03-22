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Apple выпустила обновление для старых iPhone

Apple выпустила обновление для старых iPhone

В дополнение к официальной версии iOS 13.4 / iPadOS 13.4, Apple также представила обновление iOS 12.4.6 (16G183) для более старых моделей, таких как iPhone 6, iPhone 6 Plus. В обновлении исправлены некоторые ошибки.

Apple утверждает, что iOS 12.4.6 предоставляет важные обновления безопасности и рекомендуется для всех пользователей. Некоторые функции доступны не во всех регионах и могут быть доступны не на всех устройствах Apple. Это обновление применяется к iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 и iPod touch шестого поколения.

Эти устройства больше не поддерживают iOS 13. Метод обновления: 1. Обновление через iTunes: загрузите прошивку, откройте последнюю версию iTunes на рабочем столе, одновременно нажмите “Shift + Update”, выберите прошивку, после чего начнется обновление. 2. Пользователи могут напрямую обновить смартфон “по воздуху”. Достаточно нажать на “Настройки” > “Основные” и выбрать “Обновление ПО”.

По материалам bigmir.net
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