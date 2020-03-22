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Microsoft оставит Windows 10 без обновлений из-за коронавируса

Microsoft оставит Windows 10 без обновлений из-за коронавируса

Компания Microsoft объявила о временной приостановке выпуска необязательных обновлений для всех поддерживаемых версий Windows, включая серверные.

Этот шаг предпринимается в связи с «состоянием общественного здравоохранения» и позволит разработчикам из Microsoft сосредоточиться на обновлениях, связанных с безопасностью ОС.

Microsoft остановит выпуск так называемых апдейтов C и D, которые обычно выпускаются в течение третьей и четвёртой недели каждого месяца соотвественно. Они включают улучшения и исправления, не связанные с безопасностью.

Данное новшество водится не сразу после объявления, а только с мая. Таким образом, в апреле нас всё ещё ждут не связанные с безопасностью необязательные обновления.

Так называемые обновления B, ежемесячные апдейты безопасности, компания продолжит выпускать во второй вторник каждого месяца, в рамках традиционного Patch Tuesday.

На прошлой неделе компания Microsoft продлила поддержку операционной системы Windows 10 под номером 1709 также в связи с пандемией коронавируса.

По материалам iXBT.com
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