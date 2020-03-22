Работники киевских банков получили пропуска в общественный транспорт

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Банковские работники приравнены к работникам критической инфраструктуры, поэтому также получают специальные пропуска в общественный транспорт Киева в период карантина.
Об этом сообщили банкиры в ходе круглого стола «Банковская система в условиях всеукраинского карантина. К чему готовиться украинцам?», проведенного «Финансовым клубом» онлайн в режиме Skype-связи.
«Мы получаем проездные через Независимую ассоциацию банков Украины. И с 25 марта сотрудники на общественном транспорте смогут добираться на работу», – сообщил председатель правления Форвард Банка Андрей Киселев.
Председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов сообщил, что его банк уже получил эти пропуска.
«Но есть одна большая проблема. Для многих проверяющих в общественном транспорте наличие пропуска и удостоверения сотрудника банка не является основанием разрешить человеку ехать. Они говорят: «Вы не врач». Следует публично заявить, что банки отнесены к стратегическим предприятиям, так как инциденты случаются», – рассказал Сергей Мамедов.
А когда банк «Глобус» попытался нанять автобус для перевозки собственных сотрудников, то столкнулся с тем же ограничением в 10 человек.
НБУ обещает помочь с урегулированием ситуации с пропусками.
«Что касается публичной информации о том, что банки сегодня работают и должны обеспечить сервис, мы эту информацию распространим. В среду у меня будет брифинг, на котором об этом отмечу. К тому же нужно, чтобы местные или государственные органы эту информацию подтвердили», – считает первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ответ Швеции на COVID-19: Школы и предприятия работают, людей призывают поддержать малый бизнесВчера, 22:32 - 5338 27
Сеть АТБ ввела "пенсионный" час11 ч. назад - 21136 14
Кабмин продлил карантин на 30 дней в связи с пандемией коронавируса (инфографика)5 ч. назад - 6533 7
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон9 ч. назад - 2587 3
В Украине выросли продажи новых авто в первую неделю карантина10 ч. назад - 1619 3
Сеть АТБ ввела "пенсионный" час11 ч. назад - 21136 14
Межбанк: валютные заемщики начинают "выдыхаться"8 ч. назад - 8451
Кабмин продлил карантин на 30 дней в связи с пандемией коронавируса (инфографика)5 ч. назад - 6533 7
Ответ Швеции на COVID-19: Школы и предприятия работают, людей призывают поддержать малый бизнесВчера, 22:32 - 5338 27
Правила карантина для автомобильных перевозок10 ч. назад - 3067
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон9 ч. назад - 2610 3
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусомВчера, 10:35 - 280
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 6125 3
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут19.03.2020, 16:10 - 2017
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавируса18.03.2020, 14:10 - 5101