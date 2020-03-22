Работники киевских банков получили пропуска в общественный транспорт

Банковские работники приравнены к работникам критической инфраструктуры, поэтому также получают специальные пропуска в общественный транспорт Киева в период карантина.

Об этом сообщили банкиры в ходе круглого стола «Банковская система в условиях всеукраинского карантина. К чему готовиться украинцам?», проведенного «Финансовым клубом» онлайн в режиме Skype-связи.

«Мы получаем проездные через Независимую ассоциацию банков Украины. И с 25 марта сотрудники на общественном транспорте смогут добираться на работу», – сообщил председатель правления Форвард Банка Андрей Киселев.

Председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов сообщил, что его банк уже получил эти пропуска.

«Но есть одна большая проблема. Для многих проверяющих в общественном транспорте наличие пропуска и удостоверения сотрудника банка не является основанием разрешить человеку ехать. Они говорят: «Вы не врач». Следует публично заявить, что банки отнесены к стратегическим предприятиям, так как инциденты случаются», – рассказал Сергей Мамедов.

А когда банк «Глобус» попытался нанять автобус для перевозки собственных сотрудников, то столкнулся с тем же ограничением в 10 человек.

НБУ обещает помочь с урегулированием ситуации с пропусками.

«Что касается публичной информации о том, что банки сегодня работают и должны обеспечить сервис, мы эту информацию распространим. В среду у меня будет брифинг, на котором об этом отмечу. К тому же нужно, чтобы местные или государственные органы эту информацию подтвердили», – считает первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.