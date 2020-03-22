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В Германии старики остаются без ухода из-за массового выезда заробитчан

В Германии старики остаются без ухода из-за массового выезда заробитчан

Германию массово покидают мигранты из Восточной Европы. Вскоре до 200 тысяч немцев, нуждающихся в уходе, останутся наедине со своей бедой.

Об этом сообщает информагентство ARD.

По словам директора Ассоциации работников по уходу на дому и сестринскому делу (VHBP) Фредерика Сибома, на Пасху и после нее обслуживать больных на дому будут единицы. Из-за нехватки мест в больницах, средств индивидуальной защиты и подверженности стариков к инфицированию забрать их в медучреждения пока не представляется возможным.

«Мы ожидаем, что с Пасхи от 100 до 200 тысяч нуждающихся лишатся индивидуального ухода», – заявил Сибом.

В Германии еще недавно было около 300 тысяч работников по уходу на дому. Из них 90% работали «в черную» и зарабатывали от 800 до 1500 евро в месяц.

Такие цифры привел кельнский исследователь по сестринскому делу Майкл Исфорт. «Работники по уходу очень важны для страны, и не имеет значения, работают они легально или нелегально, – объясняет Исфорт. – Потому что только они стабилизируют систему длительного ухода за больными в Германии.

В связи с этим Ассоциация VHBP призывает федеральное правительство содействовать иностранным гражданам в получении разрешения на пребывание в Германии с целью ухода за пожилыми и больными людьми.

По материалам Finance.UA
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