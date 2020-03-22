В "Слуге народа" подали законопроект о полном запрете импорта электроэнергии из РФ и Беларуси

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о введении запрета на коммерческий импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами Европейского союза или Энергетического сообщества.

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О рынке электрической энергии” №3262 авторства народного депутата от фракции “Слуги народа” Сергея Нагорняка.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается запретить коммерческий импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами (сторонами) Европейского Союза или Энергетического Сообщества, то есть России и Беларуси.

Также предполагается временно, на время перехода ОЭС Украины на параллельную работу с объединенной энергосистемой Европейского союза (ENTSO-E), разрешить осуществлять только технологический переток электрической энергии из этих государств.