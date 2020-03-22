Кабмин распределил управление министерствами за вице-премьерами

Курировать деятельность отдельных министерств будут вице-премьер-министры. Об этом заявил председатель Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль.

Такое решение Кабмин принял в ходе заседания в среду, 25 марта.

“Предложение сделать распределение между вице-премьер-министрами Украины в следующем порядке. Это фактически распределение по управлению министерствами. Вице-премьер-министр по оккупированным территориям, господин Резников, – будет (курировать, – ред.) оборону, временно оккупированные территории и соцполитику. Господин Пристайко: МИД, спорт и культура. Господин Федоров: Минрегион, Минфин, Минздрав и МОН”, – заявил Шмыгаль.

При этом глава правительства определил за собой контроль за деятельностью МВД, Минэкономики и Министерства юстиции.