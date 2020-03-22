По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (23,187млн и 33,251 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (54 и 20), максимальный курс продажи доллара 28,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,09-28,10 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 74 активных заявок по доллару на сумму 56,438 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,0500 – 30 000

28,0500 – 120 000

28,0500 – 30 000

28,0500 – 150 000

28,0500 – 30 000

28,0500 – 25 000

28,0400 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0000 – 1 500

28,0000 – 1 400

28,0400 – 2 500

28,0500 – 10 000

28,0500 – 3 100

28,0500 – 20 000

28,0700 – 25 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0816 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0241 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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