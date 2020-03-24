В Украине зарегистрировали 3700 авто с ГБО: самые популярные марки

Украинцы в январе-феврале зарегистрировали 3,7 тыс. легковых автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО). Свыше 95% из них – подержанные авто из-за границы, сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.

Пятерка самых популярных марок среди подержанных авто с ГБО, получивших украинскую “прописку” за два месяца, выглядит так:

Skoda – 527 регистраций;

Hyundai – 408 регистраций;

Volkswagen – 356 регистраций;

Opel – 296 регистраций;

Renault – 292 регистрации.

Среди новых легковых авто с ГБО самыми популярными стали:

Renault – 41 шт.;

Volkswagen – 29 шт.;

Hyundai – 24 шт.;

Mitsubishi – 15 шт.;

Fiat – 14 шт.

Напомним, всего с начала года свои первые номера в Украине получили 14 тыс. новых легковых автомобилей и 61 тыс. машин с пробегом.