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В Украине зарегистрировали 3700 авто с ГБО: самые популярные марки

В Украине зарегистрировали 3700 авто с ГБО: самые популярные марки

Украинцы в январе-феврале зарегистрировали 3,7 тыс. легковых автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО). Свыше 95% из них – подержанные авто из-за границы, сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.

Пятерка самых популярных марок среди подержанных авто с ГБО, получивших украинскую “прописку” за два месяца, выглядит так:

  • Skoda – 527 регистраций;
  • Hyundai – 408 регистраций;
  • Volkswagen – 356 регистраций;
  • Opel – 296 регистраций;
  • Renault – 292 регистрации.

Среди новых легковых авто с ГБО самыми популярными стали:

  • Renault – 41 шт.;
  • Volkswagen – 29 шт.;
  • Hyundai – 24 шт.;
  • Mitsubishi – 15 шт.;
  • Fiat – 14 шт.

Напомним, всего с начала года свои первые номера в Украине получили 14 тыс. новых легковых автомобилей и 61 тыс. машин с пробегом.

По материалам УБР
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