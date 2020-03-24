В Украине зарегистрировали 3700 авто с ГБО: самые популярные марки

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Украинцы в январе-феврале зарегистрировали 3,7 тыс. легковых автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО). Свыше 95% из них – подержанные авто из-за границы, сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.
Пятерка самых популярных марок среди подержанных авто с ГБО, получивших украинскую “прописку” за два месяца, выглядит так:
Среди новых легковых авто с ГБО самыми популярными стали:
Напомним, всего с начала года свои первые номера в Украине получили 14 тыс. новых легковых автомобилей и 61 тыс. машин с пробегом.
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