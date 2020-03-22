Как зарегистрировать ООО во время карантина (видеоинструкция)

Чтобы получить услуги юстиции, не выходя из дома, Министерство юстиции рекомендует воспользоваться веб-порталом “Онлайн дом юстиции”. Для этого понадобится только компьютер или смартфон.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста на странице в FACEBOOK.

Минюст подготовил видео о web-портале «Онлайн дом юстиции», чтобы показать, как легко и удобно воспользоваться возможностью:

повторно получить документы в сфере регистрации актов гражданского состояния;

зарегистрировать или ликвидировать физическое лицо-предпринимателя;

зарегистрировать создание общества с ограниченной ответственностью, которое осуществляет деятельность на основании модельного устава;

зарегистрировать переход юридического лица на деятельность на основании модельного устава;

зарегистрировать общественное объединение или средство массовой информации;

получить данные об электронной цифровой подписи;

получить информацию из всех реестров Минюста.

Также «Онлайн дом юстиции» предоставляет возможность воспользоваться услугой «СМС-Маяк», которая позволяет отслеживать любые регистрационные действия, совершаемые с вашей недвижимостью при помощи СМС-информирования, а также извещает собственников о том, кто из пользователей реестра интересовался их имуществом.

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