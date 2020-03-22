0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 134 0

Как зарегистрировать ООО во время карантина (видеоинструкция)

Как зарегистрировать ООО во время карантина (видеоинструкция)

Чтобы получить услуги юстиции, не выходя из дома, Министерство юстиции рекомендует воспользоваться веб-порталом “Онлайн дом юстиции”. Для этого понадобится только компьютер или смартфон.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста на странице в FACEBOOK.

Минюст подготовил видео о web-портале «Онлайн дом юстиции», чтобы показать, как легко и удобно воспользоваться возможностью:

  • повторно получить документы в сфере регистрации актов гражданского состояния;
  • зарегистрировать или ликвидировать физическое лицо-предпринимателя;
  • зарегистрировать создание общества с ограниченной ответственностью, которое осуществляет деятельность на основании модельного устава;
  • зарегистрировать переход юридического лица на деятельность на основании модельного устава;
  • зарегистрировать общественное объединение или средство массовой информации;
  • получить данные об электронной цифровой подписи;
  • получить информацию из всех реестров Минюста.

Также «Онлайн дом юстиции» предоставляет возможность воспользоваться услугой «СМС-Маяк», которая позволяет отслеживать любые регистрационные действия, совершаемые с вашей недвижимостью при помощи СМС-информирования, а также извещает собственников о том, кто из пользователей реестра интересовался их имуществом.

Справка Finance.ua:

  • Как ФЛП III группы заполнить квартальную декларацию.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.